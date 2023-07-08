Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ve açgözlülere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz (2)

'MAALESEF HIRSIZLAR ÇOK; BU HIRSIZLARA DA GEREKEN HESABI SORACAĞIZ'Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz.

'MAALESEF HIRSIZLAR ÇOK; BU HIRSIZLARA DA GEREKEN HESABI SORACAĞIZ'

Enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, "Üç kuruş daha fazla kazanmak için vatandaşın lokmasına uzanan kirli ellere müsamaha etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız vatandaşımızdan gelen şikayetleri dikkatle inceliyor. Hileli yöntemlere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor ve yapılacak. Hayat pahalılığı, bununla mücadelemiz kararlı bir şekilde sürecek. Maalesef hırsızlar çok; bu hırsızlara da gereken hesabı soracağız. Salgın, küresel ekonomide dengeleri tamamen altüst etti, tedarik zincirleri kırıldı, fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Özellikle sağlık alanında gelişmiş ülkelerde bile çok ciddi sorunlar, kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci hamdolsun suhuletle atlattık. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmadık" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele keserek projelerin resmi açılışını gerçekleştirdi.