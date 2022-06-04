Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset meydanının başpehlivanı 20 yıldır biziz, inşallah 2023'de de biz olacağız" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset meydanının başpehlivanı 20 yıldır biziz, inşallah 2023'de de biz olacağız"
AA - Politika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (12)
AA / Politika