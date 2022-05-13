Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika