Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Finlandiya'nın NATO'ya katılacağı açıklaması) Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz." - İSTANBUL

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