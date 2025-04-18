Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların Gazze halkının direnişine terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika