Erdoğan, BM Konferansı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa katılmak üzere New York'ta ikamet ettiği Türkevi'nden ayrılarak, BM Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan, burada Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılacak. Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.