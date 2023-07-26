Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile Görüştü

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'nden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü. Görüşmede, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi Ankara'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin'in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki gelişmeleri yakından takip edildiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.