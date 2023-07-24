Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak. Ayrıca Filistin-İsrail meselesi ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşmenin gündeminde yer alacak.