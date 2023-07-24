Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri ve işbirliğinin derinleştirilmesi ele alınacak. Ayrıca Filistin-İsrail meselesi ve diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler de görüşmenin gündeminde yer alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.