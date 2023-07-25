Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti. Türkiye ve Filistin bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Erdoğan ve Abbas, daha sonra baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.