Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Tatil İçin ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen isyan etti

Tatilde çileden çıktı! ABD'ye giden Yeliz Yeşilmen'den şaşırtan itiraf
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e rekor teklif! Xabi Alonso anında reddetti

Arda'ya 50 milyon euroluk teklif! Anında yanıt verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.