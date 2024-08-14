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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Saat 19.25'te başlayan görüşme 21.54'de sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail'e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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