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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti. Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek(MKM- - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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