Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış,... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi. AA / Barış Gündoğan - Politika Politika Haberler

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