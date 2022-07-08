Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış,...
AA - Barış Gündoğan - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.
AA / Barış Gündoğan - Politika