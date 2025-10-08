Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Filistin'de çözümün nasıl gerçekleşebileceğini Sayın Trump'a izah ettik. Onun da bizden özellikle Hamas'la görüşme, Hamas'ın ikna edilmesi ricası oldu. Bu konuda muhataplarımızla süratle irtibata geçtik. Önceliğimiz acil ve kapsamlı ateşkesin bir an önce sağlanması. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika