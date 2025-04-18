Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı adaleti ve barışı savunmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davasını savunmak sadece mazlum bir halkı savunmak değildir, insanlığı adaleti ve barışı savunmaktır. Filistin davası insan olmak ve insan kalma mücadelesidir." - İSTANBUL