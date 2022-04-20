Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği...
AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır"
AA / Aynur Ekiz - Politika