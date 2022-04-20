Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği...

AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açıktır"

AA / Aynur Ekiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, İsrail, Politika, Haberler

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