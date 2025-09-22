Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davası dünyaya mal olmuştur.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davası dünyaya mal olmuştur. Bu salondaki katılım bunun en güzel ispatıdır. Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da ve sokakta, sosyal medyada, basında 'özgür Filistin' nidalarına daha hiç duymadığımız kadar tanık oluyoruz. Holokost zulmü ile kökü kazınmak istenen toplumu yöneten Netanyahu hükümeti, aynı toprağı, aynı havayı, aynı suyu paylaştıkları binlerce yıllık komşularına soykırım uyguluyor" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
