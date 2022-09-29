Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye Ekonomi Modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Türkiye Politika Haberler

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