Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fevkalade bir durum olmazsa kış aylarını dünyanın bir çok ülkesine göre biz sıkıntısız geçireceğiz. Türkiye Ekonomi Modelimizin katkısıyla bu süreçten güçlenerek çıkacağız. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika