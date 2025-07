Erdoğan: FETÖ'cü alçaklar sonsuza kadar lanetle hatırlanacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek, bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak, dua ile minnet ile rahmet ile anılacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz; ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz, burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz; hem şahsiyetleri, hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı; vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi; onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine, can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine. Kahraman şehitlerimizin kabirleri pür-nur olsun; Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, 'şahit olan, hazır bulunan' demektir. Onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor, Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin" dedi.

'VEFA BORCUMUZU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ'

Erdoğan, 15 Temmuz 2016'da, bin yıllık tarihin en ağır ihanetlerinden birine uğrandığını belirterek, "Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve TÜRKSAT'ın yanı sıra, Gölbaşındaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21'inci asrın Haşhaşileri olan FETÖ'cü alçaklar; ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ'cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı. Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan, Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2 bin 740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Kendilerini vatan uğruna; istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları vardı.

Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim: Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla, bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ'cü alçaklar, ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek, bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak; dua ile minnet ile rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız" diye konuştu.

'KAHRAMANLARIN KANINI ASLA YERDE BIRAKMAYACAĞIZ'

FETÖ ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Erdoğan, "Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattık. Önce 17-25 Aralık'ta ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden, aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak, bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğinin altını tekrar çiziyor; Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum" ifadelerini kullandı.