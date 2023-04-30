Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Bay Bay Kemal'le beraber

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu FETÖ, bunun avanesi kimlerle beraber? Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi iki belediye başkanını aldılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var" dedi.

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın gümbür gümbür geldiğini söyleyerek "Gördüğünüz gibi her yerde mitinglerimiz gerçekten başarılı bir şekilde yürüyor. Her tarafta cumhur ittifakının birliği beraberliği var. Bunların ülkeye ve millete olan düşmanlıkları sebebiyle kamudan attığımız tüm terör yandaşlarını yeniden devlete dolduracaklarını ilan ediyorlar. Avucuzunu yalayacaksınız. Şimdi sormak lazım; Bay Bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz.' Ne kadar güzel. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Öyleyse çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.