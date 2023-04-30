Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Bay Bay Kemal'le beraber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, FETÖ'nün onunla beraber olduğunu söyledi. Ayrıca Ankara'nın milli mücadeledeki rolüne vurgu yaptı ve Cumhur İttifakı'nın gümbür gümbür geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Bay Bay Kemal'le beraber
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bu FETÖ, bunun avanesi kimlerle beraber? Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi iki belediye başkanını aldılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Buraya gelirken billboardda reklamını gördüm, 'Ankara daha iyi hizmete layık' diyor. Dün İzmir'de 'İzmir'e iyi hizmete geliyoruz' diyor. İstanbul'da aynı şeyi söylüyor. 4 yıldır İstanbul'da, Ankara'da ne yaptınız? İzmir aynı şekilde bir yağmur görmesin; çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Ankara'da da öyle değil mi? Bunların 3 tane tanımı var. Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız; çöp, çamur, çukur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım; çöp, çamur, çukur. İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından, çukurlardan, çamurlardan kurtardık, susuzluktan kurtardık. Ankara da susuz değil miydi? Ankara'nın havalimanını yapan kim? Bunlar mı yaptı? Hayır biz. Havalimanı ile Ankara arasındaki güzelim yolları kim yaptı? Ankara'daki metroları kim yaptı? Bunlarda yalandan başka bir şey bulamazsınız. Yalanın en önemli mihmandarı kimdir biliyor musunuz? Bay Bay Kemal. Yalan dersi almak istiyorsanız Bay Bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin. Onu çok iyi bilir. Fakat 14 Mayıs'ta inşallah benim milletim bunları siyasi mefta yapacak" dedi. 'BİZİM YANIMIZDA CUMHUR VAR'Erdoğan, Ankara'nın milli mücadelede asla korkmadığını, diz çökmediğini vurgulayarak, "Ankara milletimizin demokrasi, hak, özgürlük, kalkınma yolunda verdiği mücadelenin her safhasında safını milli mücadeleden yana belirledi. Bunun için Ankara ne vesayete, ne darbeye, ne teröre teslim oldu. 15 Temmuz gecesinde şehrin üzerinde ölüm saçan uçaklar, helikopterler gezerken, şehrin sokaklarını tanklar ezerken Ankara dimdik ayakta durdu. Gölbaşı'ndaki özel harekattan Meclis kavşağına, emniyet binasından Külliye'ye kadar Ankara'nın her yeri özgürlüğü ve geleceği için direndi. Kimdi bunlar? FETÖ. Şimdi bu FETÖ, bunun avanesi kimlerle beraber? Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında İP var, malum o yavrucuklar var, beraber. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. O da yetmedi iki belediye başkanını aldılar. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li oldu, şimdi 9'lu masa oldu. Bay Bay Kemal o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü. Bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda cumhur var. Cumhuru yanına alamayan avcunu yalar" diye konuştu.'GÖREVDE OLDUĞUMUZ SÜRECE ÇIKAMAZLAR'Güvenpark, Anafartalar, Merasim Sokak saldırılarını hatırlatan Erdoğan, "Ankara bu saldırılarda can verdi, bedel ödedi. Ama pes etmedi. Alçaklar karşısında asla diz çökmedi. Kanlı gar saldırısıyla oynanmak istenen kirli oyunu da bozan yine Ankara oldu. Şimdi Ankara yeni bir destan yazmaya hazırlanıyor. Bir tarafta 15 Temmuz ihanetinin rövanşını almak için yanıp tutuşanlar var. FETÖ'nün Ankara'yı bombalayan eli kanlı katillerini cezaevinden çıkartıp aramıza gönderme sözü verenler var. Devleti yeniden, FETÖ'nün kamudan temizlediğimiz mensuplarına teslim etme sözü veriyorlar. Bölücü emellerini gerçekleştirmek için ilk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizle hesaplaşmak için yanıp tutuşanlar var. Diyarbakır'da Yasin Börü'leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Kürt kardeşlerimizi sokağa döküp 51 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil mi? Bunlar 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Geçen gün Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki 'Nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte ondan bu görevi devralacağım.' Yani düşünün oradan Öcalan çıkacak görevi buna verecek. Biz bu görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir, ne o evlat katili çıkabilir, çıkamaz, cezasını çekecek. Bunların gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki bu şehrin onlarca insanının kanına girmiş PKK mensuplarının siyasi uzantılarıyla pazarlıklara oturdular. Bunların içinde Bay Bay Kemal var, Meral Hanım var, HDP var, öbür tarafta Davutoğlu, Bebecan var, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var. Ama ben önce Allah'a, sonra milletime inanıyorum" dedi.'ARKADAŞI KANDİL BARONİ OLANLARDAN ÜLKEYE FAYDA OLUR MU'
Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın gümbür gümbür geldiğini söyleyerek "Gördüğünüz gibi her yerde mitinglerimiz gerçekten başarılı bir şekilde yürüyor. Her tarafta cumhur ittifakının birliği beraberliği var. Bunların ülkeye ve millete olan düşmanlıkları sebebiyle kamudan attığımız tüm terör yandaşlarını yeniden devlete dolduracaklarını ilan ediyorlar. Avucuzunu yalayacaksınız. Şimdi sormak lazım; Bay Bay Kemal sen talimatı nereden alıyorsun? Kandil'den. Ne diyor Kandil? 'Biz artık Bay Bay Kemal'i destekliyoruz.' Ne kadar güzel. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Öyleyse çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.