Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'la görüştü

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine seçimle ilgili konulara ilişkin görüşme yaptıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün kendisiyle bir görüşme yaptık. Hepimizin maalesef kanayan yarası olan Gazze'deki gelişmelerle ilgili hem de Türkiye gündemiyle ilgili kendisiyle görüşmede bulunduk. Yaklaşan seçimlerle ilgili de fikir alışverişleri gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zamanı geldiği zaman, gerekli görüldüğü zaman gerekli açıklamalar daha tafsilatlı bir şekilde yapılır" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbakan, Ankara ve İstanbul'da ittifak kurulması ihtimaline ilişkin yöneltilen soruyu, "Seçimle ilgili bir takım konular müzakare edildi. Ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek yeterli olur. Bizim de teşkilatımızla, yetkili kurullarımızla istişareler yapmamız gerekir. Dediğim gibi sadece seçime ilişkin bir takım değerlendirmeler ve fikir alışverişinde bulunduk. Çeşitli görüşlerini ifade ettiler biz de görüşlerimizi ifade ettik. İnşallah dediğim gibi hayırlı bir sonuca vesile olur. Vakti geldiğinde gerekli görüldüğünde daha ayrıntılı bir açıklama yapılır" diye yanıtladı.

Erbakan, yakın zamanda Erdoğan ile planlanan yeni bir görüşme olmadığını da belirtti.