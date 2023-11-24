Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faşizm bilimin, sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faşizm bilimin, sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz" -"Yenilikçiliğin mimarı TEKNOFEST gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik" -"5.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faşizm bilimin, sanatın özgün ve özgür düşüncenin de hasmı. Bu düşüncenin gençlerimizi zehirlememize fırsat vermeyeceğiz"
-"Yenilikçiliğin mimarı TEKNOFEST gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettik"
-"5. kol elemanları tarafından körüklenen lümpen faşizm büyük Türkiye yolundaki en büyük engellerden biri"
-"Dünyanın neresinde olursa olsun bilgiyi bir zenginlik görmek tercihten öte zorunluluktur"
-"Ülkemizi yurt dışında kötüleyenlerin heveslerini vatanımıza sahip çıkarak kursaklarında bıraktık"
-"Mazlum coğrafyalara sırtımızı dönmeyeceğiz. 7 Ekim'de İsrail saldırıları altında can veren kardeşlerimizin dertleri ile de dertleneceğiz"
-"Tarihimizin hiçbir döneminde zulme rıza göstermedik. Soykırıma ve sömürüye bulaşmadık. İnsanımızın başını eğecek hiçbir bagajımız olmadı"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.