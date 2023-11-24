Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz" "Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenmeler başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz"

"Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenmeler başladı. Yakında her ikisinde de piyasa gerçekleriyle uyumlu rakama geleceğini umuyorum"

"Öğretmenlere yönelik şiddet eğilimlerini asla maruz göremeyiz"

"2024-2025 eğitim öğretim yılbaşında 19 bin 468 dersliği daha hizmete açacağız"