Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi...
AA - Ferdi Türkten - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."
AA / Ferdi Türkten - Politika