Erdoğan: Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. Liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, "Öncelikle bu ziyaretimizi BM Genel Kurulu ile iç içe olan bir dönemde gerçekleştirdiğimizden çok çok mutluyuz. Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" ifadelerini kulalndı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?" sorusuna, "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum" yanıtını verdi.