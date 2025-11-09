Cumhurbaşkanı Erdoğan: "F-35 konusunda da ABD Başkanı Sayın Trump'la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35'lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika