Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda, bizim 'asli muhatabımız' bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda, bizim "asli muhatabımız" bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Benim Kürt kardeşim artık, 40 yıldır, bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu, kurguyu görmektedir." - ANKARA