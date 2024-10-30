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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda, bizim "asli muhatabımız" bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda, bizim "asli muhatabımız" bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza etmek yolunda, bizim "asli muhatabımız" bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir. Benim Kürt kardeşim artık, 40 yıldır, bölücü terör örgütü üzerinden sahnelenen oyunu, kurguyu görmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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