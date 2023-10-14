Cumhurbaşkanı Erdoğan: "EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EXPO döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2023'e video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajına depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binaları ile değil ticari, ekonomik ve sosyal hayatı ile de yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirterek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "12 Şubat Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen EXPO 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, geride bıraktıklarına sabır niyaz ediyorum. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk 1 yıl içerisinde 319 bin olmak üzere toplamda 680 bin konut ve 170 bin ticari alandan oluşan 850 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Depremlerde ağır hasar gören şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binaları ile değil ticari, ekonomik ve sosyal hayatı ile de yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana teması ile tertiplenen EXPO 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimiz ile birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. EXPO döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan EXPO 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'a teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajın sonunda emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür etti. - İSTANBUL