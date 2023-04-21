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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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