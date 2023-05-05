Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere izin vermeyeceğiz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere izin vermeyeceğiz" "Biz heybemizde projelerimizle geldik, peki onlar ne ile geldiler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere izin vermeyeceğiz"
"Biz heybemizde projelerimizle geldik, peki onlar ne ile geldiler?"
"Cumhur ittifakının kitabında LGBT asla yok"
"Biz iktidarda oldukça adalet yerinde olacaktır"
"6+1 Reis etmiyor"
" Türkiye'nin en müreffet zamanında, eskiye döndürmeye ne gerek var"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika