Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere izin vermeyeceğiz" "Biz heybemizde projelerimizle geldik, peki onlar ne ile geldiler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evlatlarımızın geleceğine göz dikenlere izin vermeyeceğiz"

"Biz heybemizde projelerimizle geldik, peki onlar ne ile geldiler?"

"Cumhur ittifakının kitabında LGBT asla yok"

"Biz iktidarda oldukça adalet yerinde olacaktır"

"6+1 Reis etmiyor"

" Türkiye'nin en müreffet zamanında, eskiye döndürmeye ne gerek var"