Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev sahibi olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Başlattığımız 'İlk Evim, İlk Arsam' kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'da gençlerle bir araya geldiği programdaki konuşmasının bir bölümünü Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, "Sevgili genç kardeşlerim; eskiden bu ülkede insanların ilk hayali, başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. 21 yılda Türkiye'de 10,5 milyon konut inşa ettik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi hayallerine kavuşturacak olan biziz. Başlattığımız 'İlk Evim, İlk Arsam' kampanyalarıyla, bedelinin yarısını karşıladığımız kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline kavuşmamış kimseyi bırakmayacağız. Eskiden bu ülkede bir ayrıcalık olan otomobil edinmeyi de ortalama gelir sahibi herkesin ulaşabileceği bir imkan haline dönüştürdük. Şimdi Togg gibi yerli ve milli otomobil markamızla bu gururu daha da öteye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.Eskiden üniversite sınavına giren her 10 kişiden ancak birinin yükseköğrenim görebildiğini belirten Erdoğan, "Bugün öğrencilerimizin rekabeti, istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girebilmek üzerine kurulu. Eski Türkiye'de iş bulmak, istihdama katılmak da öyle kolay değildi. Geçtiğimiz 20 yılda iş gücü arzımız 22 milyon kişiden 35 milyon kişiye çıktığı halde istihdamı 11,5 milyon kişi artırarak tarihimizin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. Yaşadığımız onca badireye, onca saldırıya, onca tuzağa ve engellemeye rağmen buraya geldik. Allah ömür, milletimiz yetki verirse 'Türkiye Yüzyılı'yla birlikte hak ettiğimiz yerlere de tırmanacağız. Bunu da yine siz gençlerimizle beraber başaracağız" dedi.