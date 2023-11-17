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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eurofighter) Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eurofighter) Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Eurofighter) Almanya verir veya vermez, dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz"

Kaynak: AA / Politika

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