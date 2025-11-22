Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ali'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti. - JOHANNESBURG