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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Reinart'ı kabul etti

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Reinart'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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