Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Büyükelçisi Reinart'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Vaino Reinart'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Estonya Büyükelçisi Vaino Reinart, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Reinart'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika