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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya Başbakanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Estonya ilişkileri ve Rusya- Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya'yı müzakerelere dönmeye teşvik ettiklerini, savaşın insani alanda yol açtığı olumsuzlukların azaltılabilmesi için de girişimlerine devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler'le birlikte müşterek gayret içerisinde olduklarını ifade etti.


Demirören Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Estonya Rusya Politika Haberler

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