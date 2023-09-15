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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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