Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiye öykünerek, zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız. Öğrencilerimizi zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika