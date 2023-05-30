Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten 2'nci kez kırmızı kart yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79'uncu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, seçim maratonunun kazananının Türk demokrasisi ve Türk milleti olduğunu belirterek, "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir." dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir. Türkiye'nin 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte zaten terk ettiği eski sisteme dönüş önerilerini bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, "81 vilayetimizde faaliyet gösteren 365 oda ve borsamızın tamamını, 1 milyon 800 bine yaklaşan üyemizin hepsini birer alperen olarak görüyoruz. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye hizmet mücadelemizde bugüne kadar hep sizlerle yol yürüdük. Ne yaptıysak beraber yaptık. Sırt sırta vererek beraberce başardık. Demokrasimize yönelik tehditlere sizlerle beraber göğüs gerdik. Ekonomimizi çökertmeyi amaçlayan saldırıları beraber püskürttük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini, kamu-özel sektör dayanışması içinde hareket ederek beraberce yazdık. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide yolumuza devam edeceğiz. Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız. İş dünyasıyla, sivil toplumuyla, siyaset kurumuyla el birliği gönül birliği içinde inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Muhalefetin önce 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediğini hatırlatan Erdoğan, "Önce öyle başladılar. Ama kampanya sonuna doğru artık bunu kullanmaktan vazgeçtiler. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru bir şekilde okuması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.