CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, seçimlerin demokrasiye yakışır bir olgunlukla gerçekleştiğini belirterek, 'Elbette seçim sürecini tüm yönleriyle enine boyuna değerlendireceğiz. Aynı şekilde sokaklardaki o eşi benzeri görülmemiş coşkunun arkasında yatan sebepleri de çok iyi analiz edeceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ittifakı, milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten 2'nci kez kırmızı kart yemiştir. Türkiye'nin 16 Nisan 2017 referandumuyla birlikte zaten terk ettiği eski sisteme dönüş önerilerini bir kez daha elinin tersiyle itmesi son derece manidardır" dedi.

Muhalefetin önce 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' dediğini hatırlatan Erdoğan, "Önce öyle başladılar. Ama kampanya sonuna doğru artık bunu kullanmaktan vazgeçtiler. Bu noktada özellikle dünyada en gelişmiş ülkelerin ve dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem kabul gördü. Siyaset kurumunun sandıktan çıkan bu iradeyi doğru bir şekilde okuması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.