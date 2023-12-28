Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Özcan ve Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.

Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.