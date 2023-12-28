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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Milletvekili Özcan ve Türk Metal Sendikası Başkanı Kavlak'ı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sırasında Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gören eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ı ziyaret etti.

Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Pevrul Kavlak Milletvekili Politika Haberler

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