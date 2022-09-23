Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu Yorumu: "Onun Derdi Niye Bizi Gersin Ki? Biz İşimize Bakıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Gerçekten benimle misiniz” açıklaması için, “O bizim derdimiz değil. O, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerçekten benimle misiniz" açıklaması için, "O bizim derdimiz değil. O, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

"KORİDORDAN 4 MİLYONU AŞAN TAHIL GİDİŞİ OLDU: Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili olarak attığımız bu adımda, tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi ardından girişimleri başlattığımız esir takası ile ilgili süreçte hamdolsun, 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi, Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız anda ki en önemlisi, gübre nakli meselesi. Bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere gübre naklini yapmamız, onları da ciddi manada hareketlendirecektir.

ESİR TAKASINDA DA 200 İSMİN ÜZERİNDE DURMUŞTUK: Burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Şu an itibarıyla da bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

BİZİM İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'MIZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ: (Yunanistan'da da İletişim Başkanlığı kurulması) Kursunlar, onların İletişim Başkanlığı var da, bizim yok mu? Bizim İletişim Başkanlığı'mız çok daha güçlü. Onlar bizi geriden, vagon onlar, takip ediyor.

AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ: (Toplantıda MİR sorunu ele alınacak mı) Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz. Birazdan görüşeceğiz. Bu bir Mir Kart olayı değil, alternatifleri neler, ne gibi adımlar atabiliriz bunlar üzerinde çalışmaları yürüteceğiz.

ONUN DERDİ NİYE BİZİ GERSİN Kİ? BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ : (CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Gerçekten benimle misiniz?' açıklaması) O bizim derdimiz değil. O, onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Şu an itibarıyla Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu.

DÜNYADA CİDDİ MANADA SEVENLERİMİZ VAR: Central Park'ta yanımıza gelen, dünyanın değişik yerlerinden dostlar, hepsi de hakikaten ummadığım, beklemediğim bir şekilde farklı yaklaşımlarla, sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi tabii gerçekten mutlu etti. Demek ki dünyada, ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini, ne gibi konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok önemli."