Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Rusya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. - Haberler

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