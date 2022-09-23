Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Esir takası) Bunlar bizim misafirimiz. Bunların içerisinde 1 tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika