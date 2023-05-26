Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de miting yaptı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmada seçimlere değinirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmaya da değindi.
"SİYASİ İSTİKRARSIZLIK TÜRKİYE'YE ALTIN DEĞERİNDE YILLARINI KAYBETTİRDİ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu pazar sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin iş birliği içinde, çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz? Öyleyse, Pazar günü sandığa gidip oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi, bu destekle beraber inşallah 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Çünkü biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Artık bu acıları bir daha çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Hatırlayın, rahmetli Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatanların, o nobran tavrı bu milletin milyarlarca dolar parasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal, o anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Ama bizim farklılığımız var. Biz öyle anayasa kitapçığı falan fırlatmayız. Biz anayasa kitapçığını okur, kararımızı da ona göre veririz. Toplam ömrü 2-3 ayı dahi bulmayan koalisyon hükümetleri gördük. Haftalar boyunca hükümetin kurulamadığı dönemlere şahit olduk. Siyasi istikrarsızlık Türkiye'ye altın değerinde yıllarını kaybettirdi. Terörün, vesayetin yıllarca bitirilememesinin sebeplerinden biri buydu. Siyaset kurumu hizmet ve eser yerine sürekli kriz üretti. Sürekli gerilim üretti. Bundan da en çok milli irade düşmanı antidemokratik güçler istifade etti. Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içinde çalışmaya başladı, işte o zaman ülkemiz ekonomik olarak da siyasi olarak da güç kazandı. Biz ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002'den itibaren işte bunu başardık, bunu yaptık. Batı bunu hazmedemedi. Batı bunu hazmedemeyince ne dediler bütün dergilerinde, Erdoğan'ı yıkmak lazım dediler. Yıkabildiler mi? Pazar günü yıkabilecekler mi? Siz oldukça yıkamazlar. Dersi inşallah pazar günü bunlara en güzel şekilde vereceğinize inanıyorum. Uzun yıllar sonra vatandaşımız, hak ettiği hizmetlere hamd olsun bizimle ulaştı. Bu denli oyları aldıktan sonra sizinle gurur duyulmaz mı?" dedi.
"CHP ZİHNİYETİNİN İNSAFINA BU İNSANLARIMIZI TERK ETMEYECEĞİZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, daha önce göremediği yerlere, hayal dahi edilemeyen yerlere bizimle gitti. Milletimiz ülke tarihinin en büyük yatırım ve kalkınma hamlesiyle yine son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Terör örgütleriyle en başarılı mücadele bu dönemde verildi. Küresel siyasette ülkemizin ağırlığı yine bu dönemde arttı. Hak ve özgürlükler adına en ileri reformlar yine bu dönemde yapıldı. Kürt kardeşlerimizin meselelerinden, alevi vatandaşlarımızın taleplerine kadar tüm adımlar bu dönemde atıldı. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları yine bu dönemde giderildi. Bizden önce yapılamamasının sebebi de siyasi istikrarın ve güçlü bir yönetimin olamayışıdır. Bu iklimin zedelenmesine Allah'ın izniyle Pazar günü müsaade etmeyeceğiz. Mecliste Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı'nda da bu kardeşinizle durmak yok, yola devam diyeceğiz. Esenler, 28 Mayıs'ta durmak yok, yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta doğru adamla yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için pazara kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? İstanbul demek, Türkiye demektir. Burada ülkemizin tüm illerinden, ilçelerinden insanımız bulunuyor. Esenler ise İstanbul'un en kozmopolit ilçeleri arasında yer alıyor. Esenlere bakan İstanbul'u görür. İstanbul'a bakan ise tüm renkleriyle, tüm güzellikleriyle Türkiye'yi görür. Burada alevisi, sünnisiyle, Türkü kürdüyle, lazı çerkeziyle herkes bir arada gönül gönüle yaşıyor. Esenler'de ayrılık gayrılık yok. Esenler'de insanları kimliğinden dolayı ötekileştirmek yok. Hamd olsun burada huzur var, hizmet var, kardeşlik var. Birlik ve beraberlik var. Belediyemiz gece gündüz demeden sizler için çalışmaya devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerinde hamd olsun önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un ilk ve en büyük millet bahçelerinden olan 15 Temmuz Millet Bahçesi hizmete girdi. Türkiye'nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları da devam ediyor. Deprem bölgesinde de Esenler'in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye depremzedelerimizi kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan afetzedelerimize sahip çıkıyoruz. Geçen hafta deprem bölgesindeki 5 ilimizi tekrar ziyaret ettim. Toplam 175 bin deprem konutunun inşa sürecini böylece başlatmış olduk. Ekim Kasım'dan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz. Hiçbir kardeşimizi muhannete muhtaç eylemeyeceğiz. Hele hele CHP zihniyetinin insafına bu insanlarımızı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"PAZARTESİ GÜNÜ NE OLACAK, SAVAŞ ALANINA DÖNECEK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önlerine kim gelirse hakaret ediyorlar. İktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna tüm değerlerini çiğnediler, her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantılarından tutun da FETO'cu hainlere kadar herkesle kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. İşte toplam oyları yüzde 1'i zor bulan 3-4 tane partiyle ne yaptılar, onlara 40 tane milletvekilliği verdiler. Şimdi, pazartesi günü ne olacak? Savaş alanına dönecek. Niye? Senin bu kadar milletvekili varken sen 40 tane milletvekilini güya hesap uzmanısın nasıl oldu da bu partilere verdin? Bunun hesabını soracaklar. Bizim böyle bir derdimiz var mı yok? Biz meydanlar ne diyorsa onu yaptık. Onu yapıyoruz. Bunlar hapisteki canileri dışarı salmaktan, kamudan atılan FETO'cuları tekrar doldurulmasına varıncaya kadar her türlü sözü verdiler. Ne diyor? Eğer Selo'yu bırakmak istiyorsan oyu bana vereceksiniz diyor. Kim bu Selo? Diyarbakır'da benim 51 kürt kardeşimin ölümüne neden olan bir teröristtir. Benim kürt kardeşlerim, bu Kılıçdaroğlu'na inşallah Pazar günü gereken dersi verecek mi? Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Çünkü bu ihanettir. Tüm bunlar kendilerine hatırlatılınca da bu sefer işi pişkinliğe, hakarete hatta doğrudan fiziki müdahaleye götürdüler. Her şeyi yaptılar ama bir kez olsun yerli ve milli tavır takınamadılar" diye konuştu.
"BAY BAY KEMAL SEN BU TERÖRİSTLERLE BERABERSİN"CHP'yle ilgili video izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek, daha ne olacak? Daha ne olacak? Bay Bay Kemal sen bu teröristlerle berabersin. Benim milletim bu teröristlerle beraber olana eyvallah etmez. Aylardır yapılan açıklamalar bunlar. Bunun dışında daha çok destek beyanı var. Bölücü örgütün paçavralarının yaptığı aleni destek çağrısı var. Ama ne CHP Genel Başkanı'ndan ne de yönetiminden çıkıp bunlarla ilgili hiçbir ciddiyet yok. Ciddiye alınır bir yan yok. Kandil, talimatı Bay Bay Kemal nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Bu teröristlerden alıyor. Öyleyse Pazar günü Kandil'den talimat alan Bay Bay Kemal'e ne diyoruz? Yol veriyor muyuz? Emekli ediyor muyuz? İnşallah bunlara hak ettikleri dersi sandıkta vereceğinize inanıyorum. Zira, benim milletimin aklıyla, irfanıyla alay edilmeyeceğini bunlara tekrar hatırlatacağız. Buradan sizlerle birlikte 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy vermiş vatandaşlarıma da sesleniyorum. Partinize olan görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi ülkeniz ve evlatlarınıza olan vazifenizi ifa edeceksiniz. Ülke yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletini dünyada hakkıyla temsil etmek herkesin harcı değildir. Bunun için çelik gibi irade gerekir. Dik duruş gerekir, ülkesi ve milleti için kendini adamak gerekir. Bu vatanı her şeyden ve herkesten daha çok sevmek gerekir. Unutmayın bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunların bayrağımız gibi bayrakları var mı? Yok. Bunlar bayrağımızı toplantılarında bile kullanmıyorlar. Bu HDP böyle. Bay Bay Kemal, işte bunlarla beraber yürüyor. Onun için Pazar çok önemli. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi göze almak gerekir. Kandil ve Pensilvanya'dan gelen şu destek beyanlarının sizi de rahatsız ettiğini biliyorum. Gönül verdiğiniz partinizin yöneticilerinin sizin iradenizi yok saymasına, içten içe itiraz ettiğinizi de biliyorum. İstemediğiniz adayın sürekli tıpış tıpış denilerek dayatılmasını da kabul etmediğinizi biliyorum. Gelin 28 Mayıs'ta bu dayatmalara son verelim. Gelin, birilerinin sizin iradenizi çantada keklik gibi görmesine itiraz edelim. Gelin kendi başarısızlıklarına sizi de ortak etmek isteyenlere dur diyelim. Gelin, terör örgütlerinin siyasetimize müdahale etmesine izin vermeyelim. Görüşlerimiz farklı da olsa ülkemizin ve milletimizin bekasıyla ilgili konularda aynı hassasiyeti paylaşıyoruz. 28 Mayıs'ın sizler için de çok önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bizim dayanağımız ne şu güçtür, ne bu örgüttür. Biz sırtımızı Hakk'a ve halkımıza yaslıyoruz. Sizlerden aldığımız cesaret ve ilhamla ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Son 21 yılda yaptıklarımız ortada" ifadelerini kullandı.
"PAZARCIYLA KAVGA EDİLİR Mİ?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 5 senede neler yapacaklarına ilişkin videoyu da izletirken, "Ev hanımlarına emeklilik getiriyoruz? İyi mi? Terörü Cudi'de bitirdik mi? Gabar'da bitirdik mi? Bestler Deresi'nde bitirdik mi? Terörü ancak biz bitiririz, biz. Bay Bay Kemal ancak terörü artırır. Onun öyle bir derdi yokö yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi her alanda çok daha ileriye taşıyacağız. Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile bizimle diğer aday arasındaki vizyon ve ufuk farkını ortaya koymaya yeterlidir. Şunu soracaksınız. Ya, Bay Bay Kemal'in referansı nedir? Ne yaptı? Musluk, musluk, musluk açtı. İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi onun partisinden değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yaptığı bir şey var mı? Allah göstermesin bir yağmur olduğu zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Nerede başkan? Bodrum'da. Nerede, İsviçre'de kayakta. Bunlar bu millete aşık değil. Dün de ne yaptı. Bir tane pazarcıyla kavga ediyor. Yav pazarcıyla kavga edilir mi? Her şeyi bitirdin şimdi pazarcıyla kavgaya mı geldi sıra? Ondan sonra da zabıtalarla tutup, karakola götürüyor. Hale bak, hale bak. Ne oldu? Onlar da bıraktı. Böyle bir idarecilik olmaz. Böyle bir belediye başkanlığı olmaz. Bıraktı belediyeyi, gitti Van'da siyaset yapıyor. Orada da PKK'nın işaretini yapıyor, hanım bir taraftan, o bir taraftan. ya bunlar teröristlerle, el ele kol kola. Pazar günü bunlara gereken dersi vermemiz lazım. ve Ekrem'ine de, Bay Bay Kemal'ine de inşallah hem Pazar hem de 2024'te gereken dersi vermemiz lazım" dedi.
"OKMEYDANI SSK HASTANESİ'Nİ YÖNETEMEDİN, BU ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKSİN?"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar kavgayla, tartışmayla günlerini geçirirken biz Togg'un teslimatlarına başladık. Dünyanın ilk SİHA gemisi Anadolu'yu donanmamıza teslim ettik. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. Hürjetimizi ve adını Kaan koyduğumuz milli muharip uçağımızı tanıttık. Memur ve kamu işçilerimizin ücretlerinde artışa gittik. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkardık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. İstanbul Finans Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını hizmete verdik. Muhteşem oldu. 1 ay süreyle yüksek hızlı tren ücretsiz. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte geliyor. İstanbul'a 6 saatte geliyor. Böyle modern bir tren. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir metro hattını da açtık mı? Açtık. Hastanemiz nasıl? Güzel mi? Bay Bay Kemal böyle bir şey yapabilir mi? Yapamaz. O Okmeydanı SSK hastanesini batıran adamdır. Ah, Savaş Ay hayatta olsa da bunu anlatsa. Ne rezillik sen Okmeydanı SSK Hastanesi'ni yönetemedin, bu ülkeyi nasıl yöneteceksin? Sana kalan zaten batar, inşallah Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin açılışını yaptık. Akkuyu Santralimize nükleer çubuklar getirerek, nükleer güç sahibi ülkeler ligine çıktık. Yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Cudi, Gabar'da günlük 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimiz petrolü keşfettik. Haberi de milletimizle paylaştık. Yıllarca terör sebebiyle burası açılmamıştı. Karadeniz gazını getirdik, evlerimizde kullanmaya başladık. Biliyorsunuz yıl boyu 25 metreküpünü ücretsiz yaptık. Bu dönemde 45 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. 4 bin 134 engelli öğretmenimizi göreve başlattık. İlaveten 42 bin 500 sağlık personeli alacağımızı da açıkladık. Daha bunun gibi nice eseri, projeyi, müjdeyi milletimizle paylaştık. Onlar batıda vatan millet edebiyatı yapıp doğuda parmaklarıyla PKK'ya selam verirken biz sadece hizmet ettik, eser ürettik. Onlar kusura bakmayın kalp işareti yapmayı becerene kadar biz yatırımlarımızla ülkemize mührümüzü vurduk. İnşallah bundan sonra da bu şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
"BİZE DÜŞEN SIĞINMACILARI ONURLU ŞEKİLDE VATANLARINA DÖNMELERİNİ SAĞLAMAKTIR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sığınmacılar konusunu inşallah bize, milletimize ve inancımıza yakışır şekilde mutlaka çözüme kavuşturacağız. Suriye'nin kuzeyinde bölücü terörden arındırdığımız bölgelere şimdiye kadar zaten 554 bin sığınmacı güvenli ve gönüllü olarak döndü. Gönüllülerimizin bağışlarıyla yapılan 100 bini aşkın briket eve 88 bine yakın aile yerleşti. Konut projesi de tamamlandığında bu sayıya inşallah Katar'ın desteğiyle de 1 milyon kişi daha ilave olacak. Biz çalışıyoruz, Bay Bay Kemal yatmıyoruz. İş üretiyoruz, iş. Ülkemize, tek parti CHP'sinin Boraltan Köprüsü'nde yaptığı gibi insanları katillerine teslim etme utancını biz bir daha yaşatmayız. Ne diyordu o zaman Boraltan Köprüsü'ndeki Türkler, bizi Ermenilere teslim edeceğinize, bizi siz öldürün diyorlar. Ah, ah. Kimdi o zaman siz dedikleri, İnönü. Bunları yaşadı bu millet. Şimdi bize düşen sığınmacıları, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmelerini sağlamaktır. Bunu da yine aziz milletim desteğiyle biz gerçekleştireceğiz. Pazar günü çok önemli. Sandıklara gidip oy kullanma dışında hiçbir plan yapmayacağız. Bu CHP LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? Bunların yanlarında ufak tefek partiler var ya, onlar da ses çıkarmıyor. Onlar da LGBT'ci mi? Peki bu LGBT AK Parti'ye sızabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızabilir mi? Aynı şekilde Yeniden Refah'a sızabilir mi? Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Bunun için, Pazar gününe öyle bir hazırlanacağız ki biz burada, bir defa ailenin kutsiyetine inananlar olarak asla bunlara taviz vermeyeceğiz. Aile kutsaldır, bizim değerlerimizde aileye laf yok. LGBT'ciler gitsinler kiminle yatıp kalkıyorlarsa, onlarla yatıp kalksınlar. Bir de biz kadına şiddete hayır diyoruz. Bizim kitabımızda kadına şiddet yok" diye konuştu.
"SANDIĞIN KAZASI OLMAZ"
Dün gerçekleşen ve bu gün gerçekleşecek olan televizyon yayınlarının takip edilip, edilmediğini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah siz işi bitirdiniz ya? Pazar günü de zaten gümbür gümbür sandıkları patlatacaksınız. Unutmayın, sandığın kazası olmaz. Son pişmanlık fayda getirmez. İş işten geçtikten sonra keşke demenin de hiçbir anlamı yoktur. Sizlerden bu anlayışla sandıklara koşmanızı bekliyorum 28 Mayıs'ta sizlerden güzel haberler bekliyorum, sizlerden yine rekorlar bekliyorum. Ben Esenler'e güveniyorum. Öyle haykıralım ki, inşallah tüm ilçeler duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Pazar akşamı inşallah Esenler'in sandıkları patlattığında kulağım olacak. Bütün ahbap, dost herkesi haberdar ediyoruz" dedi.- Karaköse
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023