Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de miting yaptı

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"SANDIĞIN KAZASI OLMAZ"

Dün gerçekleşen ve bu gün gerçekleşecek olan televizyon yayınlarının takip edilip, edilmediğini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah siz işi bitirdiniz ya? Pazar günü de zaten gümbür gümbür sandıkları patlatacaksınız. Unutmayın, sandığın kazası olmaz. Son pişmanlık fayda getirmez. İş işten geçtikten sonra keşke demenin de hiçbir anlamı yoktur. Sizlerden bu anlayışla sandıklara koşmanızı bekliyorum 28 Mayıs'ta sizlerden güzel haberler bekliyorum, sizlerden yine rekorlar bekliyorum. Ben Esenler'e güveniyorum. Öyle haykıralım ki, inşallah tüm ilçeler duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Pazar akşamı inşallah Esenler'in sandıkları patlattığında kulağım olacak. Bütün ahbap, dost herkesi haberdar ediyoruz" dedi.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023