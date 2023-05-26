Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de miting yaptı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız ne diyor Bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Tercihini bizden yana zaten kullandı. Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu Pazar sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına da vatandaşlarla birlikte eşlik etti. Burada mitinge katılanları selamlayan ve teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. 140 bin. Maşallah. Bu ne demektir, Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Ben size inanıyorum. Her zaman olduğu gibi Esenler'e inanıyorum. İnşallah Pazar günü de esenler bir başka ses verecek dedi.

323 MİLLETVEKİLİNİ VEREREK ASLINDA MİLLETİMİZ TERCİHİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '7 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı millet bahçesinde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştir. 1 milyon 700 bin kardeşimiz Atatürk havalimanında toplanmıştı. Bu tabi birilerine korku verdi ama bizlere de aşk, sevda verdi. Tek yürek, tek millet olduğumuz o muhteşem mitingin rüzgarıyla 14 Mayıs'ta sandığa koştuk. Yüzde 87'nin üzerinde bir katılımla dünyaya örnek bir demokrasi dersi verdik. Dünyada böyle bir yer bulamazsınız. Biz de yüzde 90'a dayandı, böyle bir seçim. Tarihinin en yüksek katılımlarından bir seçimi gerçekleştirdik. Hangi siyasi partiye oy verirse versin, sandığa giden her bir vatandaşıma teşekkür ediyorum. Esenler milletvekili seçiminde İstanbul birincisi oldu. Bunu biliyor musunuz Cumhurbaşkanlığı'nda da Avrupa yakasının birincisi oldu. Yüzde 62'yi aşan oy oranıyla, şahsıma büyük teveccüh gösteren siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Milletin iradesinin başımızın üstünde yeri vardır. İlk turda Allah'a hamd olsun, rakiplerimize hatrı sayılır bir fark attık. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte parlamento seçimleri defteri artık kapandı. Milletimiz 323 milletvekilini Cumhur İttifakı'na vererek aslında hangi irade tarafından yönetilmek istediğini de beyan etti. Şimdi Millet İttifakı ne yapıyor Ne yapacaksınız siz artık Parlamentonun dışında kaldınız. Bay Bay Kemal, sen ne yapacaksın. Bir defa parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra, yapabileceğin bir şey var mı Yok. Yasama organı neresi, parlamento. Parlamentoda 323 kimde Cumhur İttifakı'nda Ee, sen nasıl kanun çıkaracaksın diye konuştu.

ESENLER SANA YOL VERMEDİ BAY BAY KEMAL

Erdoğan, Esenler sana yol vermedi Bay Bay Kemal. İnsanımız ne diyor Bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyor. Tercihini bizden yana zaten kullandı. Şimdi önümüzde kritik bir imtihan olan Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. Bu Pazar sandıklara giderek 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü bir şekilde tamamlayacağız. Yasama ile yürütmenin iş birliği içinde, çalışmasını sağlayacak şekilde oylarımızı kullanacağız. Burada bir çift başlılık oluşmasına izin verebilir miyiz Öyleyse, Pazar günü sandığa gidip oyumuzu kullanacak ve Erdoğan kardeşinize birinci turda olduğu gibi bu destekle beraber inşallah 323'ün güçlü bir şekilde Türkiye'yi yönetmesine karar vereceğiz. Çünkü biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Artık bu acıları bir daha çekemeyiz. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Hatırlayın, rahmetli Ecevit'in önüne anayasa kitapçığını fırlatanların o nobran tavrı bu milletin milyarlarca dolar parasına mal oldu. Şimdi Bay Bay Kemal, o anayasa kitapçığını fırlatanlarla beraber yürüyor. Ama bizim farklılığımız var. Biz öyle anayasa kitapçığı falan fırlatmayız. Biz anayasa kitapçığını okur, kararımızı da ona göre veririz şeklinde konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023