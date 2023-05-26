Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de Miting Düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısına da vatandaşlarla birlikte eşlik etti. Burada mitinge katılanları selamlayan ve teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda alanda resmi rakam 90 bin. Yollarda 50 bin. 140 bin. Maşallah. Bu ne demektir, Pazar günü Esenler sandıkları patlatarak sesini duyuracak. Ben size inanıyorum. Her zaman olduğu gibi Esenler'e inanıyorum. İnşallah Pazar günü de esenler bir başka ses verecek" dedi.

"323 MİLLETVEKİLİNİ VEREREK ASLINDA MİLLETİMİZ TERCİHİNİ YAPTI"

"ESENLER SANA YOL VERMEDİ BAY BAY KEMAL"

Görüntü dökümü:

-Genel ve detay görüntüler

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023