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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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