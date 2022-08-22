Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Politika