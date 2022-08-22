Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı... Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." Politika Kaynak: AA / Sefa Şahin Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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