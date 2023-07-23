Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. Yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 104. Yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında Erzurum Kongresi'nin önemine vurgu yaparak Milli Mücadele kahramanlarını rahmetle anma mesajı verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanımızın bölünmezliğini, milletimizin esaret altında yaşamayı ne pahasına olursa olsun reddettiğini kararlı bir şekilde ortaya koyan Erzurum Kongresi'nin 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum" ifadeleri yer aldı.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika