Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım sergiliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım sergiliyor" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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