Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım sergiliyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Ermenistan, başlangıçta Zengezur Koridoruna karşı çıksa da ekonomik entegrasyona katılmak için daha esnek bir yaklaşım sergiliyor" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika