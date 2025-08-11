Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Ermenistan tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış görüşmeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Azerbaycan ile sağladıkları mutabakattan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,, ortaya konan barış iradesinin bölge huzuru için kıymetli olduğunu, şimdi atılan bu adımın somut hamlelere dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini geliştirmek için teknik düzeyde görüşmelerin devam edeceğini, bu konuda gayretlerin süreceğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Pazara inen belediye başkanından esnafa: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?

Yakasında mikrofonla pazara inen başkan esnafı azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.