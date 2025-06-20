Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da hazır bulunduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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