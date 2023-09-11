Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan işe görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca iki lider, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulayarak, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti. - ANKARA