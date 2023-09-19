Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluğunu hissettiğimiz ErmenistanAzerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kınıyorum bölgedeki gelişmelerin süratle...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluğunu hissettiğimiz Ermenistan- Azerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kınıyorum bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sorumluluğunu hissettiğimiz Ermenistan- Azerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kınıyorum bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika